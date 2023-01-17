Артемьева (Тупицина) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти02.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Около 1930
Место жительства
После 1930
Место жительства
До 1930
Рождение ребёнка
20.12.1931
Дочь: Токарева Анна Пименовна
Отец ребёнка: Артемьев Пимен Евсеевич
Рождение ребёнка
03.11.1936
Дочь: Гончаренко Капитолина Пименовна
Отец ребёнка: Артемьев Пимен Евсеевич
Смерть
02.11.1985
Похороны
Неизвестно