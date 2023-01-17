Артемьева (Тупицина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Тупицина) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Кулагино, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

02.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Тупицин Фёдор Михайлович

Мать: Тупицина Матрёна Григориевна

Кулагино, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Артемьев Пимен Евсеевич

Место жительства
После 1930
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
До 1930
Кулагино, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.12.1931

Дочь: Токарева Анна Пименовна

Отец ребёнка: Артемьев Пимен Евсеевич

Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.11.1936

Дочь: Гончаренко Капитолина Пименовна

Отец ребёнка: Артемьев Пимен Евсеевич

Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
02.11.1985
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
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