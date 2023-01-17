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Артемьев Пимен Евсеевич

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Место рождения

Песочное, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Артемьев Евсей Семенович

Мать: Артемьева Агафья Петровна

Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Артемьева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
20.12.1931

Дочь: Токарева Анна Пименовна

Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Федоровна

Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.11.1936

Дочь: Гончаренко Капитолина Пименовна

Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Федоровна

Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Призыв на военную службу
После 22.08.1941
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Призван Семёновским РВК Горьковской области
Военная служба
После 22.08.1941
Призван Семёновским РВК Горьковской области
Работа или профессия
По ?.08.1941
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Председатель ложкарной артели
Место жительства
По ?.08.1941
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Пропал без вести (военное)
?.01.1942
Смерть
Около 1942
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