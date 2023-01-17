Артемьев Пимен Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
20.12.1931
Дочь: Токарева Анна Пименовна
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
03.11.1936
Дочь: Гончаренко Капитолина Пименовна
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Федоровна
Призыв на военную службу
После 22.08.1941
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Призван Семёновским РВК Горьковской области
Военная служба
После 22.08.1941
Призван Семёновским РВК Горьковской области
Работа или профессия
По ?.08.1941
Председатель ложкарной артели
Место жительства
По ?.08.1941
Пропал без вести (военное)
?.01.1942
Смерть
Около 1942