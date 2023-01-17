Артемьева (Буслеева) Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Буслеев Пётр Павлович
По переписи 1897 13 лет
Место жительства
?.01.1897
Еремино, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Артемьев Евсей Семенович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Артемьев Николай Евсеевич
Отец ребёнка: Артемьев Евсей Семенович
Песочное, Россия
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Морзова Мария Евсеевна
Отец ребёнка: Артемьев Евсей Семенович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Артемьев Евсей Семенович
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охлопкова Зинаида Евсеевна
Отец ребёнка: Артемьев Евсей Семенович
Семеновский район, Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Песочное, Нижегородская область, Россия