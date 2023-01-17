Артемьева (Буслеева) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Буслеева) Агафья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Буслеев Пётр Павлович

Мать: Буслеева Наталия Ермиловна

По переписи 1897 13 лет
Место жительства
?.01.1897
Еремино, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Артемьев Пимен Евсеевич

Отец ребёнка: Артемьев Евсей Семенович

Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Артемьев Николай Евсеевич

Отец ребёнка: Артемьев Евсей Семенович

Песочное, Россия
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Морзова Мария Евсеевна

Отец ребёнка: Артемьев Евсей Семенович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Артемьев Гаврил Евсеевич

Отец ребёнка: Артемьев Евсей Семенович

Место жительства
1940
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охлопкова Зинаида Евсеевна

Отец ребёнка: Артемьев Евсей Семенович

Семеновский район, Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Песочное, Нижегородская область, Россия
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