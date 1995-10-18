Сердюк (Нагорняк) Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения06.06.1914
Дата смерти18.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1914
Рождение ребёнка
14.07.1935
Сын: Сердюк Василий Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1937
Дочь: Сущенко Нина Васильевна
Отец ребёнка: Сердюк Василий Иосифович
Рождение ребёнка
29.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сердюк Василий Иосифович
Смерть
18.10.1995
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область