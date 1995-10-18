Сердюк (Нагорняк) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк (Нагорняк) Мария Никитична

Сердюк (Нагорняк) Мария Никитична

avatar

Место рождения

Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.06.1914

Дата смерти

18.10.1995

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1914

Отец: Нагорняк Никита Иванович

Мать: Нагорняк Анастасия Михайловна

Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.11.1934

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.07.1935

Сын: Сердюк Василий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.02.1937

Дочь: Сущенко Нина Васильевна

Отец ребёнка: Сердюк Василий Иосифович

Рождение ребёнка
29.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердюк Василий Иосифович

Смерть
18.10.1995
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close