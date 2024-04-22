Нагорняк Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти?.02.1971
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Место жительства
1899
Чёрная речка, Донская область, Россия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Нагорняк Кузьма Никитович
Мать ребёнка: Нагорняк Анастасия Михайловна
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
06.06.1914
Дочь: Сердюк Мария Никитична
Мать ребёнка: Нагорняк Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Нагорняк Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рябова Зоя Никитична
Мать ребёнка: Нагорняк Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нагорняк Владимир Никитович
Мать ребёнка: Нагорняк Анастасия Михайловна
Место жительства
1922
Смерть
?.02.1971
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область