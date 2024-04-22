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Нагорняк Никита Иванович

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Место рождения

Новоселица, Житомирська область

Дата рождения

1882

Дата смерти

?.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Мать: Нагорняк Матрена Лукьяновна

Новоселица, Житомирська область
Место жительства
1899
Чёрная речка, Донская область, Россия
Рождение ребёнка
1908

Сын: Нагорняк Кузьма Никитович

Мать ребёнка: Нагорняк Анастасия Михайловна

Место жительства
1912
Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1914

Дочь: Сердюк Мария Никитична

Мать ребёнка: Нагорняк Анастасия Михайловна

Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Нагорняк Яков Никитович

Мать ребёнка: Нагорняк Анастасия Михайловна

Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рябова Зоя Никитична

Мать ребёнка: Нагорняк Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Нагорняк Владимир Никитович

Мать ребёнка: Нагорняк Анастасия Михайловна

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1922
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.02.1971
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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