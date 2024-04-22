Нагорняк (Бойко) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Бойко Михаил Романович
Мать: Бойко Юлiанiя Евфимiева
Место жительства
Около 1905
Рождение ребёнка
1908
Сын: Нагорняк Кузьма Никитович
Отец ребёнка: Нагорняк Никита Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1914
Дочь: Сердюк Мария Никитична
Отец ребёнка: Нагорняк Никита Иванович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Нагорняк Никита Иванович
Место жительства
После 1916
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рябова Зоя Никитична
Отец ребёнка: Нагорняк Никита Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нагорняк Владимир Никитович
Отец ребёнка: Нагорняк Никита Иванович
Смерть
1953