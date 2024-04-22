Нагорняк (Бойко) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорняк (Бойко) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Рогозна, Київська область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бойко Михаил Романович

Мать: Бойко Юлiанiя Евфимiева

Рогозна, Київська область
Место жительства
Около 1905
Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Нагорняк Кузьма Никитович

Отец ребёнка: Нагорняк Никита Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1914

Дочь: Сердюк Мария Никитична

Отец ребёнка: Нагорняк Никита Иванович

Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Нагорняк Яков Никитович

Отец ребёнка: Нагорняк Никита Иванович

Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
После 1916
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рябова Зоя Никитична

Отец ребёнка: Нагорняк Никита Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Нагорняк Владимир Никитович

Отец ребёнка: Нагорняк Никита Иванович

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1953
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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