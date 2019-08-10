Сущенко (Сердюк) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1937
Дата смерти10.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937
Отец: Сердюк Василий Иосифович
Мать: Сердюк Мария Никитична
Рождение ребёнка
06.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сущенко Василий Филиппович
Рождение ребёнка
13.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сущенко Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубов Юрий Иванович
Смерть
10.08.2019
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область