Сущенко (Сердюк) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущенко (Сердюк) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1937

Дата смерти

10.08.2019

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937

Отец: Сердюк Василий Иосифович

Мать: Сердюк Мария Никитична

Рождение ребёнка
06.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сущенко Василий Филиппович

Владимировка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сущенко Василий Филиппович

Владимировка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
10.08.2019
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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