Сущенко Василий Филиппович
Место рожденияВладимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Дата рождения18.03.1936
Дата смерти15.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1936
Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сущенко Нина Васильевна
Рождение ребёнка
13.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сущенко Нина Васильевна
Смерть
15.09.1985
Новохоперск, Россия