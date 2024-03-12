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Сущенко Василий Филиппович

Место рождения

Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия

Дата рождения

18.03.1936

Дата смерти

15.09.1985

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1936

Отец: Сущенко Филипп Алексеевич

Мать: Сущенко Прасковья Борисовна

Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Бракосочетание
13.11.1960

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сущенко Нина Васильевна

Владимировка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сущенко Нина Васильевна

Владимировка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
15.09.1985
Новохоперск, Россия
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