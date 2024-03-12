Сущенко (Сазонова) Прасковья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущенко (Сазонова) Прасковья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

28.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сазонов Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сущенко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Сущенко Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Сущенко Петр Филиппович

Отец ребёнка: Сущенко Филипп Алексеевич

Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Сущенко Василий Филиппович

Отец ребёнка: Сущенко Филипп Алексеевич

Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сущенко Филипп Алексеевич

Смерть
28.05.1979
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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