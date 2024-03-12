Сущенко (Сазонова) Прасковья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти28.05.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сазонов Борис
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Сущенко Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
22.06.1926
Отец ребёнка: Сущенко Филипп Алексеевич
Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1936
Сын: Сущенко Василий Филиппович
Отец ребёнка: Сущенко Филипп Алексеевич
Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1979
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область