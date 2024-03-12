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Сущенко Петр Филиппович

Место рождения

Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия

Дата рождения

22.06.1926

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926

Отец: Сущенко Филипп Алексеевич

Мать: Сущенко Прасковья Борисовна

Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сущенко Тамара Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сущенко Тамара Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Сущенко Тамара Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сущенко Тамара Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сущенко Тамара Иосифовна

Смерть
2005
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