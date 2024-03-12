Сущенко Петр Филиппович
Место рожденияВладимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Дата рождения22.06.1926
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926
Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Сущенко Тамара Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сущенко Тамара Иосифовна
Смерть
2005