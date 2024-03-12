Сущенко Тамара Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСущенко Тамара Иосифовна

Сущенко Тамара Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сущенко Петр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сущенко Петр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Сущенко Петр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сущенко Петр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сущенко Петр Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close