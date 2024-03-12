Сущенко Филипп Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Сущенко Алексей
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Сущенко Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
22.06.1926
Мать ребёнка: Сущенко Прасковья Борисовна
Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1936
Сын: Сущенко Василий Филиппович
Мать ребёнка: Сущенко Прасковья Борисовна
Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937