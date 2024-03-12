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Сущенко Филипп Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сущенко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сущенко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Сущенко Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Сущенко Петр Филиппович

Мать ребёнка: Сущенко Прасковья Борисовна

Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Сущенко Василий Филиппович

Мать ребёнка: Сущенко Прасковья Борисовна

Владимировка, Новохоперский район, Воронежская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сущенко Прасковья Борисовна

Смерть
1937
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