Сущенко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущенко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сущенко Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сущенко Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сущенко Герасим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Воронежская обл., Елань-Коленовский р-н, Бурляевский с/с, с. Бурляевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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