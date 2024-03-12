Сущенко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сущенко Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сущенко Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сущенко Герасим Алексеевич
Воронежская обл., Елань-Коленовский р-н, Бурляевский с/с, с. Бурляевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова Евгения Алексеевна
Смерть
Неизвестно