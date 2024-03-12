Сазонов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Воронежская обл., Елань-Коленовский р-н, Бурляевский с/с, с. Бурляевка
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Сущенко Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подколодняя Матрена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Борисовна
Смерть
Неизвестно