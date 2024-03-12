Сазонов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сазонов Сергей Борисович

Мать ребёнка: не указана

Воронежская обл., Елань-Коленовский р-н, Бурляевский с/с, с. Бурляевка
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Сущенко Прасковья Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подколодняя Матрена Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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