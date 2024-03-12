Подколодняя (Сазонова) Матрена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сазонов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапкина Нина Даниловна
Отец ребёнка: Подколодний Даниил Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подколодний Илья Даниилович
Отец ребёнка: Подколодний Даниил Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно