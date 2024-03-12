Подколодняя (Сазонова) Матрена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подколодняя (Сазонова) Матрена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сазонов Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапкина Нина Даниловна

Отец ребёнка: Подколодний Даниил Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подколодний Илья Даниилович

Отец ребёнка: Подколодний Даниил Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подколодний Даниил Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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