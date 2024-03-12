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Подколодний Даниил Пантелеевич

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Место рождения

Бурляевка

Дата рождения

20.12.1905

Дата смерти

17.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурляевка
Военная служба
12.09.1941
Место пленения: Вязьма|Лагерь: шталаг IV H (304)|Лагерный номер: 32570
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапкина Нина Даниловна

Мать ребёнка: Подколодняя Матрена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подколодний Илья Даниилович

Мать ребёнка: Подколодняя Матрена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подколодняя Матрена Борисовна

Похороны
17.02.1942
Место захоронения: Цайтхайн II|Могила: участок 409, блок I, ряд 6
Смерть
17.02.1942
шталаг IV H (304)
Погиб в плену
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