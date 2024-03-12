Подколодний Даниил Пантелеевич
Место рожденияБурляевка
Дата рождения20.12.1905
Дата смерти17.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
12.09.1941
Место пленения: Вязьма|Лагерь: шталаг IV H (304)|Лагерный номер: 32570
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапкина Нина Даниловна
Мать ребёнка: Подколодняя Матрена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подколодний Илья Даниилович
Мать ребёнка: Подколодняя Матрена Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
17.02.1942
Место захоронения: Цайтхайн II|Могила: участок 409, блок I, ряд 6
Смерть
17.02.1942
шталаг IV H (304)
Погиб в плену