Шапкина (Подколодняя) Нина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина (Подколодняя) Нина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подколодний Даниил Пантелеевич

Мать: Подколодняя Матрена Борисовна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапкин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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