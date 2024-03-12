Шапкина (Подколодняя) Нина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шапкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шапкин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно