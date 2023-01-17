Турыгина (Нигуль) Роза Владимировна
Место рождения
Дата рождения10.07.1948
Дата смерти30.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1948
Отец: Нигуль Владимир
Мать: Нигуль Елена Мартыновна
Бракосочетание
1967
свадьба летом 1967
Рождение ребёнка
09.11.1968
Отец ребёнка: Турыгин Борис Георгиевич
Рождение ребёнка
31.01.1972
Дочь: Ефимова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Турыгин Борис Георгиевич
Бракосочетание
1982
Смерть
30.11.1983
Умерла при родах, младенец (Сережа) погиб также похоронены в городе Зубцове, кладбище Бор