Турыгина (Нигуль) Роза Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина (Нигуль) Роза Владимировна

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Место рождения

Пень, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.07.1948

Дата смерти

30.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1948

Отец: Нигуль Владимир

Мать: Нигуль Елена Мартыновна

Пень, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1967

Муж: Турыгин Борис Георгиевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
свадьба летом 1967
Рождение ребёнка
09.11.1968

Сын: Турыгин Андрей Борисович

Отец ребёнка: Турыгин Борис Георгиевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.01.1972

Дочь: Ефимова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Турыгин Борис Георгиевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1982

Муж: Полагнюк Владимир Иванович

Смерть
30.11.1983
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Умерла при родах, младенец (Сережа) погиб также похоронены в городе Зубцове, кладбище Бор
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