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Нигуль Владимир

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Место рождения

Пень, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пень, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1948

Дочь: Турыгина Роза Владимировна

Мать ребёнка: Нигуль Елена Мартыновна

Пень, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигуль Сальма Владимировна

Мать ребёнка: Нигуль Елена Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигуль Альфред Владимирович

Мать ребёнка: Нигуль Елена Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигуль Александр Владимирович

Мать ребёнка: Нигуль Елена Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигуль Фрида Владимировна

Мать ребёнка: Нигуль Елена Мартыновна

Пень, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигуль Елена Мартыновна

Смерть
Неизвестно
Пень, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
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