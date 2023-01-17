Нигуль Владимир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1948
Дочь: Турыгина Роза Владимировна
Мать ребёнка: Нигуль Елена Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигуль Сальма Владимировна
Мать ребёнка: Нигуль Елена Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигуль Альфред Владимирович
Мать ребёнка: Нигуль Елена Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигуль Александр Владимирович
Мать ребёнка: Нигуль Елена Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигуль Фрида Владимировна
Мать ребёнка: Нигуль Елена Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нигуль Елена Мартыновна
Смерть
Неизвестно