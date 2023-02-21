Нигуль (Келу) Елена Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1906
Дата смерти02.04.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1906
Отец: Келу Мартын
Мать: не указана
место рождения Эстония
Рождение ребёнка
10.07.1948
Дочь: Турыгина Роза Владимировна
Отец ребёнка: Нигуль Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигуль Сальма Владимировна
Отец ребёнка: Нигуль Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигуль Альфред Владимирович
Отец ребёнка: Нигуль Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигуль Александр Владимирович
Отец ребёнка: Нигуль Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигуль Фрида Владимировна
Отец ребёнка: Нигуль Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нигуль Владимир
Смерть
02.04.1984