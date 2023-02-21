Нигуль (Келу) Елена Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигуль (Келу) Елена Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1906

Дата смерти

02.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1906

Отец: Келу Мартын

Мать: не указана

место рождения Эстония
Рождение ребёнка
10.07.1948

Дочь: Турыгина Роза Владимировна

Отец ребёнка: Нигуль Владимир

Пень, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигуль Сальма Владимировна

Отец ребёнка: Нигуль Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигуль Альфред Владимирович

Отец ребёнка: Нигуль Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигуль Александр Владимирович

Отец ребёнка: Нигуль Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигуль Фрида Владимировна

Отец ребёнка: Нигуль Владимир

Пень, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигуль Владимир

Смерть
02.04.1984
Пень, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
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