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Турыгин Борис Георгиевич

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Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.01.1944

Дата смерти

02.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1944

Отец: Георгий

Мать: Турыгина Елена Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1967

Жена: Турыгина Роза Владимировна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
свадьба летом 1967
Рождение ребёнка
09.11.1968

Сын: Турыгин Андрей Борисович

Мать ребёнка: Турыгина Роза Владимировна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.01.1972

Дочь: Ефимова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Турыгина Роза Владимировна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.04.1978
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Умер в результате отравления, долго лежал в больнице. Похоронен на кладбище Бор, город Зубцов, Тверская область
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