Турыгин Борис Георгиевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1944
Дата смерти02.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1944
Отец: Георгий
Мать: Турыгина Елена Ивановна
Бракосочетание
1967
свадьба летом 1967
Рождение ребёнка
09.11.1968
Мать ребёнка: Турыгина Роза Владимировна
Рождение ребёнка
31.01.1972
Дочь: Ефимова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Турыгина Роза Владимировна
Смерть
02.04.1978
Умер в результате отравления, долго лежал в больнице. Похоронен на кладбище Бор, город Зубцов, Тверская область