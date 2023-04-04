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Фисанович (Шехтер) Мария (Малка)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шехтер Израиль

Мать: Шехтер Лея

Бракосочетание
1913

Муж: Фисанович Илья

Рождение ребёнка
23.11.1914

Сын: Фисанович Израиль Ильич

Отец ребёнка: Фисанович Илья

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
24.07.1919

Сын: Фисанович Натан

Отец ребёнка: Фисанович Илья

Кропивницкий, Кіровоградська область
Развод
1930

Муж: Фисанович Илья

Смерть
?.12.1955

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