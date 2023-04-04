Фисанович (Шехтер) Мария (Малка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шехтер Израиль
Мать: Шехтер Лея
Бракосочетание
1913
Муж: Фисанович Илья
Рождение ребёнка
23.11.1914
Отец ребёнка: Фисанович Илья
Рождение ребёнка
24.07.1919
Сын: Фисанович Натан
Отец ребёнка: Фисанович Илья
Развод
1930
Муж: Фисанович Илья
Смерть
?.12.1955