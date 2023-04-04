Шехтер Израиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фисанович (Шехтер) Мария (Малка)
Мать ребёнка: Шехтер Лея
Рождение ребёнка
20.02.1905
Сын: Шехтер Наум
Мать ребёнка: Шехтер Лея
Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно