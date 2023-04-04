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Фисанович Израиль Ильич

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

23.11.1914

Дата смерти

27.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1914

Отец: Фисанович Илья

Мать: Фисанович (Шехтер) Мария (Малка)

Кропивницкий, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
подводник, герой СССР
Рождение ребёнка
?.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бурьянова) Елена

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Смерть
27.07.1944
Похороны
Неизвестно

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