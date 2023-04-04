Фисанович Израиль Ильич
Место рождения
Дата рождения23.11.1914
Дата смерти27.07.1944
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1914
Отец: Фисанович Илья
Работа или профессия
Неизвестно
подводник, герой СССР
Рождение ребёнка
?.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бурьянова) Елена
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Смерть
27.07.1944
Похороны
Неизвестно