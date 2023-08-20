Хадия Махмутовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Уммагульсум Кашифовна
Отец ребёнка: Шарипов Мухамед Кашиф
Рождение ребёнка
18.08.1904
Дочь: Исхакова Биби-Сабира Кашифовна
Отец ребёнка: Шарипов Мухамед Кашиф
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакир Кашифович
Отец ребёнка: Шарипов Мухамед Кашиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайнаб Кашифовна
Отец ребёнка: Шарипов Мухамед Кашиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабир
Отец ребёнка: Шарипов Мухамед Кашиф
Смерть
Неизвестно