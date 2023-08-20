Хадия Махмутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадия Махмутовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Уммагульсум Кашифовна

Отец ребёнка: Шарипов Мухамед Кашиф

Рождение ребёнка
18.08.1904

Дочь: Исхакова Биби-Сабира Кашифовна

Отец ребёнка: Шарипов Мухамед Кашиф

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакир Кашифович

Отец ребёнка: Шарипов Мухамед Кашиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайнаб Кашифовна

Отец ребёнка: Шарипов Мухамед Кашиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабир

Отец ребёнка: Шарипов Мухамед Кашиф

Смерть
Неизвестно
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