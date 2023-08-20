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Уммагульсум Кашифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шарипов Мухамед Кашиф

Мать: Хадия Махмутовна

Смерть
1904
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