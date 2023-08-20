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Уммагульсум Кашифовна
Уммагульсум Кашифовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
1904
Пол
Женский
Отец
Шарипов Мухамед Кашиф
Мать
Хадия Махмутовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Шарипов Мухамед Кашиф
Мать:
Хадия Махмутовна
Смерть
1904
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