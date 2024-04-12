Исхакова Биби-Сабира Кашифовна
Место рождения
Дата рождения18.08.1904
Дата смерти20.03.1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1904
Отец: Шарипов Мухамед Кашиф
Мать: Хадия Махмутовна
Рождение ребёнка
03.09.1927
Отец ребёнка: Исхаков Фазылзян Гарифович
Жаворонки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исхакова Хоршид Фазыловна
Отец ребёнка: Исхаков Фазылзян Гарифович
Смерть
20.03.1991
Москва, город федерального значения Москва