Исхакова Биби-Сабира Кашифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсхакова Биби-Сабира Кашифовна

Исхакова Биби-Сабира Кашифовна

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

18.08.1904

Дата смерти

20.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1904

Отец: Шарипов Мухамед Кашиф

Мать: Хадия Махмутовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.09.1927

Сын: Исхаков Камиль Фазылович

Отец ребёнка: Исхаков Фазылзян Гарифович

Жаворонки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исхакова Хоршид Фазыловна

Отец ребёнка: Исхаков Фазылзян Гарифович

Смерть
20.03.1991
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close