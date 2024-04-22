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Сапожников Тарас Иванович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.02.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1868 ст.

Отец: Сапожников Иван Корнеев

Мать: Сапожникова Анастасия Игнатовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
20.04.1886 ст.

Жена: Сапожникова Васса Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Ивана Корнева Сапожникова сын Тарас Иванов 18 Петра Сидорова Панжинского дочь-девица Васса Петровна 19 Свидетели: Иван Семёнов Шачнев, Леонтий Осипов Сапожников, Григорий Петров Панжинский, Иван Сидор... Показать все
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Сапожникова Мария Тарасовна

Мать ребёнка: Сапожникова Васса Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.

Сын: Сапожников Калистрат Тарасович

Мать ребёнка: Сапожникова Васса Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.06.1896 ст.

Дочь: Канакина Евфросиния Тарасовна

Мать ребёнка: Сапожникова Васса Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.09.1905

Дочь: Сапожникова Надежда Тарасовна

Мать ребёнка: Сапожникова Васса Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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