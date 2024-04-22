Сапожников Тарас Иванович
Место рождения
Дата рождения24.02.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1868 ст.
Бракосочетание
20.04.1886 ст.
Ивана Корнева Сапожникова сын Тарас Иванов 18 Петра Сидорова Панжинского дочь-девица Васса Петровна 19 Свидетели: Иван Семёнов Шачнев, Леонтий Осипов Сапожников, Григорий Петров Панжинский, Иван Сидор... Показать все
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сапожникова Мария Тарасовна
Мать ребёнка: Сапожникова Васса Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.
Сын: Сапожников Калистрат Тарасович
Мать ребёнка: Сапожникова Васса Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1896 ст.
Дочь: Канакина Евфросиния Тарасовна
Мать ребёнка: Сапожникова Васса Петровна
Рождение ребёнка
20.09.1905
Дочь: Сапожникова Надежда Тарасовна
Мать ребёнка: Сапожникова Васса Петровна
Смерть
Неизвестно