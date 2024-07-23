Сапожникова (Лыкова) Анастасия Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лыков Игнат Федотов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1866 ст.
Дочь: Сапожникова Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Сапожников Иван Корнеев
Бракосочетание
10.10.1866 ст.
Корнея Политова Сапожникова сын Иван Корнеев 18 лет Игната Федотова Лыкова дочь-девица Настасия Игнатова 18 лет
Рождение ребёнка
24.02.1868 ст.
Сын: Сапожников Тарас Иванович
Отец ребёнка: Сапожников Иван Корнеев
Рождение ребёнка
27.01.1871 ст.
Дочь: Сапожникова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Сапожников Иван Корнеев
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.
Дочь: Сапожникова Домна Ивановна
Отец ребёнка: Сапожников Иван Корнеев
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Сапожников Иван Корнеев
Смерть
Неизвестно