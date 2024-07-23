Сапожникова (Лыкова) Анастасия Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Лыкова) Анастасия Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лыков Игнат Федотов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1866 ст.

Дочь: Сапожникова Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Сапожников Иван Корнеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.10.1866 ст.

Муж: Сапожников Иван Корнеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Корнея Политова Сапожникова сын Иван Корнеев 18 лет Игната Федотова Лыкова дочь-девица Настасия Игнатова 18 лет
Рождение ребёнка
24.02.1868 ст.

Сын: Сапожников Тарас Иванович

Отец ребёнка: Сапожников Иван Корнеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.01.1871 ст.

Дочь: Сапожникова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Сапожников Иван Корнеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.

Дочь: Сапожникова Домна Ивановна

Отец ребёнка: Сапожников Иван Корнеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сапожников Пётр Иванович

Отец ребёнка: Сапожников Иван Корнеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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