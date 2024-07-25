Сапожников Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
10.10.1902 ст.
Ивана Корнильева Сапожникова сын Пётр Иванов 18 лет Ивана Григорьева Умнова дочь Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Сапожникова Анна Петровна
Мать ребёнка: Сапожникова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сапожникова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Сапожникова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сапожникова Мария Петровна
Мать ребёнка: Сапожникова Евфимия Ивановна
Смерть
Неизвестно