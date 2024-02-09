Сапожников Иван Корнеев
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
10.10.1866 ст.
Дочь: Сапожникова Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Игнатовна
Бракосочетание
10.10.1866 ст.
Корнея Политова Сапожникова сын Иван Корнеев 18 лет Игната Федотова Лыкова дочь-девица Настасия Игнатова 18 лет
Рождение ребёнка
24.02.1868 ст.
Сын: Сапожников Тарас Иванович
Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Игнатовна
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.
Дочь: Сапожникова Домна Ивановна
Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Игнатовна
Смерть
Неизвестно