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Сапожников Иван Корнеев

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сапожников Корней Ипполитович

Мать: Сапожникова Неонила Кузьмина

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.10.1866 ст.

Дочь: Сапожникова Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Игнатовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.10.1866 ст.

Жена: Сапожникова Анастасия Игнатовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Корнея Политова Сапожникова сын Иван Корнеев 18 лет Игната Федотова Лыкова дочь-девица Настасия Игнатова 18 лет
Рождение ребёнка
24.02.1868 ст.

Сын: Сапожников Тарас Иванович

Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Игнатовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.01.1875 ст.

Дочь: Сапожникова Домна Ивановна

Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Игнатовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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