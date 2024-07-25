Сапожникова (Умнова) Евфимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Умнов Иван Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1902 ст.
Ивана Корнильева Сапожникова сын Пётр Иванов 18 лет Ивана Григорьева Умнова дочь Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Сапожникова Анна Петровна
Отец ребёнка: Сапожников Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сапожникова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Сапожников Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сапожникова Мария Петровна
Отец ребёнка: Сапожников Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно