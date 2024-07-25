Сапожникова (Умнова) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Умнова) Евфимия Ивановна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Умнов Иван Григорьев

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.10.1902 ст.

Муж: Сапожников Пётр Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Ивана Корнильева Сапожникова сын Пётр Иванов 18 лет Ивана Григорьева Умнова дочь Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Сапожникова Анна Петровна

Отец ребёнка: Сапожников Пётр Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сапожникова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Сапожников Пётр Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сапожникова Мария Петровна

Отец ребёнка: Сапожников Пётр Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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