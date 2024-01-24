Сапожникова (Панжинская) Васса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Панжинский Пётр Сидоров
Бракосочетание
20.04.1886 ст.
Ивана Корнева Сапожникова сын Тарас Иванов 18 Петра Сидорова Панжинского дочь-девица Васса Петровна 19 Свидетели: Иван Семёнов Шачнев, Леонтий Осипов Сапожников, Григорий Петров Панжинский, Иван Сидор... Показать все
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сапожникова Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Сапожников Тарас Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.
Сын: Сапожников Калистрат Тарасович
Отец ребёнка: Сапожников Тарас Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1896 ст.
Дочь: Канакина Евфросиния Тарасовна
Отец ребёнка: Сапожников Тарас Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1905
Дочь: Сапожникова Надежда Тарасовна
Отец ребёнка: Сапожников Тарас Иванович
Смерть
Неизвестно