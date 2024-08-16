Аникиева Антонина Ивановна
Место рожденияДедцево
Дата рождения1910
Дата смерти1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Аникиев Иван Артёмович
Мать: Агафья Амоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1929
Дочь: Акимова (Филиппова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Филиппов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
08.03.1932
Дочь: Курносова (Филиппова) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Филиппов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
13.06.1938
Сын: Филиппов Василий Петрович
Отец ребёнка: Филиппов Пётр Семёнович
Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва