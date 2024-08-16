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Аникиева Антонина Ивановна

Место рождения

Дедцево

Дата рождения

1910

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Аникиев Иван Артёмович

Мать: Агафья Амоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
24.11.1929

Дочь: Акимова (Филиппова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Филиппов Пётр Семёнович

Семкино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1932

Дочь: Курносова (Филиппова) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Филиппов Пётр Семёнович

Семкино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.06.1938

Сын: Филиппов Василий Петрович

Отец ребёнка: Филиппов Пётр Семёнович

Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва

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