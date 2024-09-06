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Аникиев Иван Артёмович

Место рождения

Дедцево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедцево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Амоновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Аникиева Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Амоновна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Аникиева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Амоновна

Рождение ребёнка
22.02.1924

Дочь: Аникиева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Амоновна

Дедцево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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