Аникиев Иван Артёмович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Амоновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Аникиева Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Амоновна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Аникиева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Амоновна
Рождение ребёнка
22.02.1924
Дочь: Аникиева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Амоновна
Смерть
Неизвестно