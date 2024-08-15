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Филиппов Пётр Семёнович

Место рождения

Семкино

Дата рождения

1909

Дата смерти

16.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Филиппов Семён Леонтьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникиева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1929

Дочь: Акимова (Филиппова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Аникиева Антонина Ивановна

Семкино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1932

Дочь: Курносова (Филиппова) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Аникиева Антонина Ивановна

Семкино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.06.1938

Сын: Филиппов Василий Петрович

Мать ребёнка: Аникиева Антонина Ивановна

Смерть
16.09.1942

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