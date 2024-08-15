Филиппов Пётр Семёнович
Место рожденияСемкино
Дата рождения1909
Дата смерти16.09.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Филиппов Семён Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1929
Дочь: Акимова (Филиппова) Нина Петровна
Мать ребёнка: Аникиева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1932
Дочь: Курносова (Филиппова) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Аникиева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1938
Сын: Филиппов Василий Петрович
Мать ребёнка: Аникиева Антонина Ивановна
Смерть
16.09.1942