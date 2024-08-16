Филиппов Василий Петрович
Место рожденияКалужская область, Малоярославецкий район, деревня Сёмкино
Дата рождения13.06.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1938
Бракосочетание
24.05.1969
Рождение ребёнка
01.03.1970
Сын: Филиппов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Филиппова (Антипова) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
29.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова (Антипова) Татьяна Александровна
Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
Смерть
Неизвестно