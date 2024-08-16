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Филиппов Василий Петрович

Место рождения

Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Сёмкино

Дата рождения

13.06.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1938

Отец: Филиппов Пётр Семёнович

Мать: Аникиева Антонина Ивановна

Бракосочетание
24.05.1969

Жена: Филиппова (Антипова) Татьяна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1970

Сын: Филиппов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Филиппова (Антипова) Татьяна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова (Антипова) Татьяна Александровна

Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
Смерть
Неизвестно

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