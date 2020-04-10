Филиппова (Антипова) Татьяна Александровна
Место рожденияСлободской
Дата рождения16.08.1946
Дата смерти10.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946
Бракосочетание
24.05.1969
Рождение ребёнка
01.03.1970
Сын: Филиппов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Василий Петрович
Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
Смерть
10.04.2020