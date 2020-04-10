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Филиппова (Антипова) Татьяна Александровна

Место рождения

Слободской

Дата рождения

16.08.1946

Дата смерти

10.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946

Отец: Антипов Александр Захарович

Мать: Шулакова Клавдия Петровна

Бракосочетание
24.05.1969

Муж: Филиппов Василий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1970

Сын: Филиппов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Василий Петрович

Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
Смерть
10.04.2020
Москва, город федерального значения Москва

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