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Филиппов Александр Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1970

Отец: Филиппов Василий Петрович

Мать: Филиппова (Антипова) Татьяна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.06.1990

Жена: Филиппова (Неклюдова) Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бабушкинский отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
14.12.1990

Дочь: Филиппова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Филиппова (Неклюдова) Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.05.1996

Дочь: Филиппова Анна Александровна

Мать ребёнка: Филиппова (Неклюдова) Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

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