Филиппов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1970
Бракосочетание
29.06.1990
Бабушкинский отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
14.12.1990
Дочь: Филиппова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Филиппова (Неклюдова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.1996
Дочь: Филиппова Анна Александровна
Мать ребёнка: Филиппова (Неклюдова) Ольга Николаевна