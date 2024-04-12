Шведовская (Дунина) Антонина Мечиславовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Дунин Мечислав Петрович
Мать: Дунина Феодосия
Бракосочетание
05.11.1906 ст.
Рождение ребёнка
27.12.1907 ст.
Сын: Шведовский Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Шведовский Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шведовский Евгений Тимофеевич
Отец ребёнка: Шведовский Тимофей Фёдорович
Смерть
Около 1932
Волковинцы, Хмельницька область