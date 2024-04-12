Шведовская (Дунина) Антонина Мечиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская (Дунина) Антонина Мечиславовна

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Место рождения

Ровно, Рівненська область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Дунин Мечислав Петрович

Мать: Дунина Феодосия

Ровно, Рівненська область
Бракосочетание
05.11.1906 ст.

Муж: Шведовский Тимофей Фёдорович

Здолбунов, Рівненська область
Рождение ребёнка
27.12.1907 ст.

Сын: Шведовский Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Шведовский Тимофей Фёдорович

Здолбунов, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведовский Евгений Тимофеевич

Отец ребёнка: Шведовский Тимофей Фёдорович

Смерть
Около 1932
Волковинцы, Хмельницька область
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