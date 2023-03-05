Дунина (Грицюк) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунина (Грицюк) Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

07.05.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: Грицюк Юлия

Рождение ребёнка
20.01.1882

Сын: Дунин Александр Мечиславович

Отец ребёнка: Дунин Мечислав Петрович

Здолбунов, Рівненська область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Шведовская Антонина Мечиславовна

Отец ребёнка: Дунин Мечислав Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунин Мечислав Петрович

Смерть
07.05.1907 ст.
Здолбунов, Рівненська область
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