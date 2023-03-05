Дунина (Грицюк) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти07.05.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: Грицюк Юлия
Рождение ребёнка
20.01.1882
Сын: Дунин Александр Мечиславович
Отец ребёнка: Дунин Мечислав Петрович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Шведовская Антонина Мечиславовна
Отец ребёнка: Дунин Мечислав Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1907 ст.