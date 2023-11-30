Дунин Мечислав Петрович
Место рождения
Дата рождения03.04.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1850 ст.
Отец: Дунин Пётр Игнатьевич
Мать: Дунина Эмилия
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.
Сын: Дунин Александр Мечиславович
Мать ребёнка: Дунина Феодосия
Здолбунов, Рівненська область
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Шведовская Антонина Мечиславовна
Мать ребёнка: Дунина Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дунин Михаил Мечиславович
Мать ребёнка: Дунина Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунина Феодосия
Смерть
Неизвестно