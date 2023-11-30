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Дунин Мечислав Петрович

Место рождения

Колоденка, Рівненська область

Дата рождения

03.04.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1850 ст.

Отец: Дунин Пётр Игнатьевич

Мать: Дунина Эмилия

Колоденка, Рівненська область
Рождение ребёнка
20.01.1882 ст.

Сын: Дунин Александр Мечиславович

Мать ребёнка: Дунина Феодосия

Здолбунов, Рівненська область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Шведовская Антонина Мечиславовна

Мать ребёнка: Дунина Феодосия

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунин Михаил Мечиславович

Мать ребёнка: Дунина Феодосия

Ровно, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунина Феодосия

Смерть
Неизвестно
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