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Шведовский Павел Тимофеевич

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Место рождения

Здолбунов, Рівненська область

Дата рождения

27.12.1907 ст.

Дата смерти

01.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1907 ст.

Отец: Шведовский Тимофей Фёдорович

Мать: Шведовская Антонина Мечиславовна

Здолбунов, Рівненська область
Бракосочетание
Около 1929

Жена: Шведовская Екатерина Кондратьевна

Рождение ребёнка
30.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шведовская Екатерина Кондратьевна

Городище, Хмельницька область
Смерть
01.11.1937
Черкассы, Черкаська область
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