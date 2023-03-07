Шведовский Павел Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1907 ст.
Дата смерти01.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1907 ст.
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
30.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шведовская Екатерина Кондратьевна
Городище, Хмельницька область
Смерть
01.11.1937
Черкассы, Черкаська область