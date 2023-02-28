Шведовский Тимофей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения17.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1877
Рождение ребёнка
27.12.1907 ст.
Сын: Шведовский Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Шведовская Антонина Мечиславовна
Здолбунов, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шведовский Евгений Тимофеевич
Мать ребёнка: Шведовская Антонина Мечиславовна
Смерть
Неизвестно