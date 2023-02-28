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Шведовский Тимофей Фёдорович

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

17.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1877

Отец: Шведовский Фёдор Гавриилович

Мать: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
27.12.1907 ст.

Сын: Шведовский Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Шведовская Антонина Мечиславовна

Здолбунов, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведовская Антонина Мечиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведовский Евгений Тимофеевич

Мать ребёнка: Шведовская Антонина Мечиславовна

Смерть
Неизвестно
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