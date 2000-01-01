Грухин Самсон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Грухин Михаил Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Грухин Леонтий Самсонович
Мать ребёнка: Грухина Агафея Федорова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Грухина Агафея Федорова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Смыкова Домна Семёновна
Мать ребёнка: Грухина Агафея Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Агафея Федорова
Смерть
После 1764