Грухин Самсон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухин Самсон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Грухин Михаил Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Грухин Леонтий Самсонович

Мать ребёнка: Грухина Агафея Федорова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Грухин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Грухина Агафея Федорова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Смыкова Домна Семёновна

Мать ребёнка: Грухина Агафея Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Агафея Федорова

Смерть
После 1764
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