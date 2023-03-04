Грухина (Князева) Агафея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Грухин Леонтий Самсонович
Отец ребёнка: Грухин Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Грухин Самсон Михайлович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Смыкова Домна Семёновна
Отец ребёнка: Грухин Самсон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795