Грухина (Князева) Агафея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Князева) Агафея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Грухин Леонтий Самсонович

Отец ребёнка: Грухин Самсон Михайлович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Грухин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Грухин Самсон Михайлович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Смыкова Домна Семёновна

Отец ребёнка: Грухин Самсон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Самсон Михайлович

Смерть
После 1795
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