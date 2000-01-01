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Грухин Леонтий Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Грухин Самсон Михайлович

Мать: Грухина Агафея Федорова

Бракосочетание
31.01.1789 ст.

Жена: Казакова Стефанида Михайлова

1789г. МК с. Красное (жених дер. Мокрецовской черносошный крест. отрок Грухин Леонтий Семёнович/невеста того же ТС Заекимчевской 50 села Кстининского умер. черносошного крест. Михаила Казакова девка С... Показать все
Смерть
После 1795
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Васса Леонтьева

Мать ребёнка: Казакова Стефанида Михайлова

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