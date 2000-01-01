Грухин Леонтий Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Грухин Самсон Михайлович
Мать: Грухина Агафея Федорова
Бракосочетание
31.01.1789 ст.
1789г. МК с. Красное (жених дер. Мокрецовской черносошный крест. отрок Грухин Леонтий Семёнович/невеста того же ТС Заекимчевской 50 села Кстининского умер. черносошного крест. Михаила Казакова девка С... Показать все
Смерть
После 1795
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Васса Леонтьева
Мать ребёнка: Казакова Стефанида Михайлова