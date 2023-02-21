Казакова (Грухина) Стефанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Казаков Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1789 ст.
1789г. МК с. Красное (жених дер. Мокрецовской черносошный крест. отрок Грухин Леонтий Семёнович/невеста того же ТС Заекимчевской 50 села Кстининского умер. черносошного крест. Михаила Казакова девка С... Показать все
Смерть
После 1795
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Васса Леонтьева
Отец ребёнка: Грухин Леонтий Самсонович