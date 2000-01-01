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Грухин Пётр Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Грухин Самсон Михайлович

Мать: Грухина Агафея Федорова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина Петровна

Мать ребёнка: Грухина Феодосия Сидорова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Грухин Пётр Петрович

Мать ребёнка: Грухина Феодосия Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Феодосия Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Евдокия Иванова

Смерть
После 1795
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