Грухин Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Грухин Самсон Михайлович
Мать: Грухина Агафея Федорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина Петровна
Мать ребёнка: Грухина Феодосия Сидорова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Грухин Пётр Петрович
Мать ребёнка: Грухина Феодосия Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Евдокия Иванова
Смерть
После 1795