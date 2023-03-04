Грухина (Коковихина) Феодосия Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Коковихина) Феодосия Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Грухин Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Грухин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Грухин Пётр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Пётр Семёнович

Смерть
После 1795
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