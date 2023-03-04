Грухина (Коковихина) Феодосия Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Грухин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Грухин Пётр Петрович
Отец ребёнка: Грухин Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795